Консейсау: «Порту» выглядел лучше «Интера» в обоих матчах»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал ничью с «Интером» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы здорово сыграли и выглядели лучше в обоих матчах, но сегодня не смогли сделать самое важное — забить. Нужно отдать игрокам должное — они провели великолепный матч. «Интер» превосходил нас лишь на протяжении 10 минут в этом противостоянии, когда играл в большинстве после удаления Отавио в Милане», — цитирует пресс-служба УЕФА Консейсау.

Так как в первом матче «Интер» выиграл со счетом 1:0, миланская команда вышла в 1/4 финала. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 17 марта.