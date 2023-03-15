Огненная концовка в Порту! Штанга, перекладина и безумный сейв Онаны вывели «Интер» в четвертьфинал ЛЧ

Миланская команда устояла в концовке и завершила европейскую кампанию «драконов».

По-хорошему, в зависимости от итогов противостояния на «Драгау» нужно было лишь добавить прилагательное к слову «сказка»: либо миланская, либо — португальская. Иного сравнения и не подберешь, так как «Интер» и «Милан» в последний раз вместе добирались до четвертьфинала Лиги чемпионов в сезоне-2005/06. В ту пору технический директор «россонери» Паоло Мальдини и вице-президент «нерадзурри» Хавьер Дзанетти еще сами выходили на поле, а на тренерских скамейках сидели Карло Анчелотти и Роберто Манчини.

У Португалии же в восьмерке лучших главного еврокубка двух команд не было никогда. Хотя в ту пору, когда «Интер» до назначения Симоне Индзаги не видел в плей-офф на протяжении девяти лет, «Порту» пробивался в четвертьфинал трижды. На пути же к четвертому прорыву обнаружились ухабы в виде кадровых сложностей. И если номинально атакующему игроку Пепе Акино уже не в первый раз в этом сезоне пришлось выполнять роль правого защитника, то в центре поля не хватало дисквалифицированного Отавиу.

Участник ЧМ-2022 — самая творческая фигура в составе «драконов», и, возможно, этим можно было объяснить относительную пассивность хозяев в первом тайме. А, может быть, дело в желании обезопасить себя от встречных выпадов «Интера». Таких, как атака, которую разогнали Мхитарян с Бареллой, — с завершающим ударом Джеко. Не сказать, что это слишком сильно напрягло проводившего 100-й матч в воротах «Порту» Диогу Кошту, но выглядел эпизод для португальцев довольно тревожно.

А их стартовый запал так и ограничился выстрелом Урибе в сантиметрах от дальней «девятки» на первых минутах. С остальным оборона «Интера» справлялась довольно уверенно. До тех пор, пока «драконы» ближе к перерыву не осмелели и не стали очень симпатично комбинировать перед — и даже внутри штрафной. Смотрелись перепасовки накоротке очень красиво, а самым ярким получился эпизод с проникающим пасом на Эванилсона, которого в убойной позиции в отчаянном подкате успел накрыть Димарко.

Только это был лишь эпизод — ничего системного. Пока в Манчестере куражился Холанн, в Порту игра напоминала перетягивание каната. Не задорное, а по большей части унылое. Хозяева не могли, гости — не особо хотели. При добытом дома минимальном преимуществе «Интер» такой ход игры вполне себе устраивал.

Правда, суммарный перевес был зыбким, и все мог изменит даже один шальной удар. Как у Груича, который поймал мяч на подборе, и Онана впервые по-настоящему выручил. Так что решение Индзаги все-таки освежить атаку за счет выхода Лукаку казалось логичным. Хотя герой миланского матча проводит самый бледный сезон со времен своего первого трансфера в «Челси» в 2011 году.

Даже Джузеппе Маротта, обычно очень осторожно высказывавшийся о будущем бельгийца, который мечтает остаться в Италии, после дежурных фраз заметил: «Мы все еще надеемся увидеть настоящего Лукаку, каким мы видели его в прошлом».

Без лучшей версии Лукаку в четвертьфинале «Интеру» будет сложно. Да и касается это не только Ромелу. Просто «Порту», как оказалось, мог, но стал смелым и отчаянным только в компенсированное время. Эти несколько инфарктных минут — все что заслуживало внимания в матче на «Драгау».

Но какие это были минуты! Вынос Дюмфриса с ленточки после атаки Маркано. Удар Тареми в упор со спасением Онаны, который перевел мяч в штангу. И, наконец, попадание Груича в перекладину. Перед глазами болельщиков «Интера» пронеслась если не вся жизнь, то очень многое. Но миланцы идут дальше и ждут жеребьевку. А «Пору» остается винить только себя — и ждать следующего евросезона.