Онана: «Интер» был лучше «Порту»

Вратарь «Интера» Андре Онана прокомментировал ничью с «Порту» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы очень хорошо играли как команда и выстояли в последние минуты против очень хорошего соперника. Знали, что это будет непросто, но сделали то, на что я надеялся, и вышли в четвертьфинал. У них сильная команда, но мы были лучше», — цитирует пресс-служба УЕФА Онана.

Так как в первом матче «Интер» выиграл со счетом 1:0, миланская команда вышла в 1/4 финала. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 17 марта.