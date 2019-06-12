Клубы предлагают расширить Лигу чемпионов до 48 команд

Европейские клубы выступили с предложением расширить Лигу чемпионов.

По информации The Times, за счет такой реформы планируется повысить интерес к турниру. Данный вариант является альтернативой предложению Ассоциации европейских клубов, предполагающее превращение Лиги чемпионов в закрытое соревнование без принципа квалификации.

В соответствии с реформой, количество участников еврокубка может возрасти до 48. Если на групповом этапе будет 40 клубов, то их разделят на 8 групп по 5 команд, если 48 участников, то 8 групп по 6 команд.

Предложения о расширении Лиги чемпионов будут представлены на саммите клубов УЕФА​, который состоится 11 сентября.

УЕФА заявил, что никаких конкретных предложений о возможных изменениях в Лиге чемпионов не существует

​Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр