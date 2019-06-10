УЕФА заявил, что никаких конкретных предложений о возможных изменениях в Лиге чемпионов не существует

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с официальным комментарием относительно информации о реформировании Лиги чемпионов​.

– В связи с некоторыми фактологически некорректными статьями, появившимися в последнее время в российской прессе, мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы проинформировать вас о том, что никаких конкретных предложений относительно возможных изменений в Лиге Чемпионов УЕФА не существует и что обсуждения по этой теме ведутся только на консультационной основе.

Мы также хотели бы отметить, что предложенные изменения в формат Лиги чемпионов УЕФА были инициированы Ассоциацией Европейских Клубов (ECA), а не УЕФА, – говорится в официальном пресс-резиле.

Также своим мнением поделился президент УЕФА Александр Чеферин:

– Если хотите мое мнение, ничего не должно меняться. Футбол – это единственный европейский продукт, который на сегодняшний день является лучшим в своем роде в мире. Лига чемпионов – глобальный турнир. Он становится все популярнее и популярнее в Китае, в США. Это развивающиеся рынки для футбола. В Европе вряд ли от него можно получить что-то еще.

Я не хотел бы говорить о деталях этой идеи Ассоциации Европейских Клубов. Мы находимся лишь на этапе консультаций и, конечно же, должны все обсуждать друг с другом. ECA представила нам свое предложение. После этого мы сразу же пресекли разговоры о том, что УЕФА подумывает о проведении матчей еврокубков на выходных. Этого не случится. Теперь все снова драматизируется другим образом. Все те же действующие лица поднимают крик об убийстве футбола и требуют большей солидарности. Последнее действительно важный момент: я думаю, что пять крупнейших лиг должны отчислять средства футбольным федерациям в небольших странах, если они продают им права на трансляцию своих лиг. Ведь если матчи лучших чемпионатов показывают по телевидению в этих странах, это ослабляет их собственный футбольный рынок.

​Что касается гарантированного участия больших клубов в Лиге чемпионов, то конечно, этого не должно быть. Но ведь они и так всегда там. А вот средние клубы из возможной реформы действительно могли бы извлечь выгоду. Но я не уверен, что нынешняя идея этой реформы будет реализована в точности в том виде, что предлагается сейчас.

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