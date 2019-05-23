Клопп рассказал, что ситуация Кейты выглядит позитивно

Главный тренер "Ливерпуля" Юргенн Клопп рассказал о состоянии полузащитника Наби Кейта, который из-за травмы паха пропустил остаток сезона. Напомним, что игрок отправился вместе с командой в Марбелью для подготовки к финальному матчу Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".

– Я бы сказал, что Наби опережает график, но это ничего не значит, если мы говорим о финале Лиги чемпионов, – информирует пресс-служба клуба. – Ему еще предстоит проделать много работы. Я знаю о сборной Гвинеи. Мы не хотим удерживать футболиста, если он может играть. Возможно, они думают иначе, но я говорю как есть. Я был бы рад, если бы Наби был готов на 100 процентов и мог сыграть на Кубке Африки.

Нам нужно работать с медицинским штабом сборной, потому что, на мой взгляд, футболист, который может играть, должен выступать за свою страну. Если он не будет готов на сто процентов, он не будет играть. Сейчас ситуация выглядит позитивно, посмотрим, будут ли у него шансы.

Есть вероятность, что Кейта сможет принять участие в матче с "Тоттенхэмом". Финал Лиги чемпионов-2018/19 состоится 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде. Начало – в 22.00 по московскому времени.

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