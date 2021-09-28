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Клопп — о матче с «Порту»: «Мы не считаем очки, которых у нас нет. Это трудная группа»

09:35
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту».

«У «Порту» часто меняются игроки, но тренер остался прежним. То, что мы выиграли там два последних матча, не дает нам преимущества. Мы думаем только об этой игре. У них есть разные игровые варианты, и мы должны быть готовы к этому.

Мы не считаем очки, которых у нас нет. Это трудная группа, так что каждое очко здесь на счету. «Порту» заслуживал победы в матче с «Атлетико», и это о многом говорит», — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Матч «Порту» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 28 сентября, в Порту. Начало встречи — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032714--porto-vs-liverpool/

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Александр Кравченко все материалы автора

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