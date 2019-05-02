Защитник "Барселоны" Клеман Лангле после победы над "Ливерпулем" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:0) признался, что обороняться было непросто.

- Знали, что нам будет трудно, так как у "Ливерпуля" одна из лучших атакующих линий в Европе, - цитирует RMC Лангле. - Мы смогли выстоять вместе. Первые 20 минут были для меня довольно сложными, когда нужно было адаптироваться к дистанции борьбы против Салаха.

Что касается 600-го гола Месси, мы очень хорошо знаем, что начинаем с преимуществом, когда на поле есть Лео, он лучший игрок в мире, и сегодня вечером он снова это доказал. Он был потрясающим.