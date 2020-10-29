Кин, Рэшфорд, Сапата и Феликс претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
02:56
Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Жоау Феликс («Атлетико»), Дуван Сапата («Аталанта») и Мойзе Кин («ПСЖ»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур
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