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Кин, Рэшфорд, Сапата и Феликс претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

02:56
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Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Жоау Феликс («Атлетико»), Дуван Сапата («Аталанта») и Мойзе Кин («ПСЖ»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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