Кейн — о матче с «МЮ»: «Приятно победить и уверенно выиграть группу»

Форвард «Баварии» Харри Кейн подвел итоги заключительного матча группового турнира Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Мы говорили о том, что нам нужно выйти и показать гораздо больше борьбы и страсти, что мы и сделали. Мы контролировали игру на больших отрезках. Приятно одержать победу и уверенно выиграть группу. Конечно, это довольно странно — вернуться в Англию в качестве игрока «Баварии», но для меня это была просто очередная игра, в которой я пытался помочь команде», — приводит слова Кейна Prime Video.

«Бавария» с 16 очками заняла первое место в группе A, «Копенгаген» с 8 очками — на второй строчке, «Галатасарай» с 5 очками — на третьей, «Манчестер Юнайтед» расположился на последней строчке с 4 очками и выбыл из розыгрышей еврокубков.