Кержаков оценил перспективы «Зенита» в Лиге чемпионов
17:57
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков оценил перспективы «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов.
«С одной стороны, 0:1 от «Челси» — это не разгром, который предрекали «Зениту». Но все равно ноль очков. А почетных поражений я не признаю. С другой стороны, команда Семака выглядела достойно — грамотно и уверенно оборонялась, много двигалась, создавала моменты. Все это вселяет надежду на то, что в нынешней Лиге чемпионов мы не увидим тот «Зенит», каким он был год назад. А более обоснованное подтверждение этому сможем получить уже в следующей встрече с «Мальме», — сказал Кержаков в интервью «СЭ».
Напомним, что помимо «Челси» и «Мальме» соперником «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов является «Ювентус».
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры
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