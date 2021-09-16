Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Кержаков оценил перспективы «Зенита» в Лиге чемпионов

17:57
Александр Кержаков. Фото Instagram
Александр Кержаков. Фото Instagram
Теги:

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков оценил перспективы «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«С одной стороны, 0:1 от «Челси» — это не разгром, который предрекали «Зениту». Но все равно ноль очков. А почетных поражений я не признаю. С другой стороны, команда Семака выглядела достойно — грамотно и уверенно оборонялась, много двигалась, создавала моменты. Все это вселяет надежду на то, что в нынешней Лиге чемпионов мы не увидим тот «Зенит», каким он был год назад. А более обоснованное подтверждение этому сможем получить уже в следующей встрече с «Мальме», — сказал Кержаков в интервью «СЭ».

Напомним, что помимо «Челси» и «Мальме» соперником «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов является «Ювентус».

Полное интервью Александра Кержакова «СЭ» читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Львов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»
Кардиотренировки или силовые тренировки — что лучше для организма?
Руди Гарсия считает, что Месси, Мбаппе и Неймару не хватало владения мячом в матче с «Брюгге»
Александр Емельяненко показал фото с возлюбленной
Кардиотренировки или силовые тренировки — что лучше для организма?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры