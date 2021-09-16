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Защитника «Челси» Джеймса ограбили во время матча с «Зенитом» и забрали его награды

18:20
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Неизвестные ограбили защитника «Челси» Риса Джеймса, сообщил сам футболист в Instagram. Это произошло во время матча Лиги чемпионов с «Зенитом» (1:0). Джеймс также сообщил, что были похищены его награды.

«Вечером 14 сентября, когда я играл за команду на старте Лиге чемпионов, группа трусливых грабителей вломилась в мой дом. Они смогли погрузить в машину тяжелый сейф, в котором находились некоторые личные вещи.

Я не никогда храню дома никакие ювелирные украшения, поэтому в сейфе были только медаль победителя Лиги чемпионов, медаль победителя Суперкубка УЕФА, а также медаль за второе место на Евро-2020.

Эти медали мы завоевали вместе с «Челси» и сборной Англии Эти награды нельзя отнять у меня, и не имеет значения, есть ли они у меня, чтобы доказать это.

Но я обращаюсь ко всем болельщикам «Челси» и сборной Англии с просьбой помочь выявить и выдать этих ничтожеств. Он никогда не почувствуют себя спокойно, потому что улики против них накапливаются.

Полиция, мои консультанты, «Челси» и многие другие поддерживают меня. у нас есть четкие версии о том, кто эти преступники. Мы ищем их.

К счастью, во время взлома в доме никого не было, но я хочу сообщить всем, что я в порядке. Надеюсь, что вместе мы сможем поймать их и восстановить справедливость".

Единственный мяч в матче «Челси» против «Зенита» забил Ромелу Лукаку.

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Евгений Петров все материалы автора

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