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«Каждый футболист «Краснодара» будет выкладываться по максимуму». Егор Сорокин — об игре с «Ренном»

08:17
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Защитник «Краснодара» Егор Сорокин рассказал, с каким настоем команда подходит к дебютному матчу группового этапа Лиги чемпионов. 20 октября краснодарцы сыграют с «Ренном».

«Ренн» — очень хороший, сильный соперник. Это будет непростой матч, на котором каждый футболист «Краснодара» будет выкладываться по максимуму», — приводит слова Сокрокина YouTube-канал «быков».

Помимо встречи с французским клубом в рамках группового этапа «Краснодар» сыграет с лондонским «Челси» и испанской «Севильей».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=_bmGVOFyThs&feature=emb_title&ab_channel=FCKrasnodar%7C%D0%A4%D0%9A%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80

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