Защитник «Краснодара» Егор Сорокин рассказал, с каким настоем команда подходит к дебютному матчу группового этапа Лиги чемпионов. 20 октября краснодарцы сыграют с «Ренном».

«Ренн» — очень хороший, сильный соперник. Это будет непростой матч, на котором каждый футболист «Краснодара» будет выкладываться по максимуму», — приводит слова Сокрокина YouTube-канал «быков».

Помимо встречи с французским клубом в рамках группового этапа «Краснодар» сыграет с лондонским «Челси» и испанской «Севильей».