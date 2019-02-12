Касильяс проводит 174-й матч в Лиге чемпионов. У идущего вторым Роналду - на 16 игр меньше

Вратарь "Порту" Икер Касильяс вышел в стартовом составе на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ромы". Для него это 174-я игра в главном еврокубковом турнире.

По этому показателю 37-летний испанец уверенно занимает первое место. Помимо него, в пятерку лидеров по матчам в Лиге чемпионов входят Криштиану Роналду (158), Хави (151), Рауль (142) и Райан Гиггз (141). Последние трое уже завершили карьеру, а Хави играет в Катаре. Таким образом, улучшить статистику может только форвард "Ювентуса" Роналду.

Свои 174 матча Касильяс провел в двух клубах - "Реале" (до 2015 года) и "Порту".