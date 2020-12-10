Каштру считает, что «Шахтер» отлично сыграл с «Интером»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру после ничьей с «Интером» в 6-м туре Лиги чемпионов (0:0) отметил, что команда сыграла хорошо.

— Мы играли в линию с тремя защитниками, хотели чтобы Додо и Матвиенко отвечали за фланги на всю длину, — цитирует пресс-служба УЕФА Каштру. — Также мы хотели чтобы Коваленко, Марлос и Майкон закрывали доступ к Лукаку и Мартинесу. Это им удалось. Все отлично сработало. У «Интера» было два момента за всю игру. Один мяч в игре, один — в перекладину.

В первом тайме мы выходили в атаку не лучшим образом, во втором получалось лучше. Мы смогли атаковать и владеть мячом на половине поля соперника. Футболисты «Интера» пытались добраться до наших ворот, но мы контролировали игру. Степаненко вместе с Хочолавой и Бондарем формировали линию из трех игроков, которая не позволяла им действовать так, как они этого хотели.