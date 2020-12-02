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Каштру прокомментировал победу «Шахтера» над «Реалом»

00:23
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Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал, что помогло его команде обыграть «Реал» (2:0) в Лиге чемпионов.

«Мы прекрасно знали, что «Реал» будет играть на победу, — цитирует португальца официальный сайт УЕФА. — Если бы мы проиграли, тогда было бы очень сложно. Вначале мы пытались блокировать фланги и контролировать «воздух» при возможных подачах с флангов и, к счастью, все прошло хорошо».

Голы в составе украинского клуба забивали Дентинью и Манор Соломон.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029448--shakhtar-donetsk-vs-real-madrid/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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