Каштру прокомментировал победу «Шахтера» над «Реалом»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал, что помогло его команде обыграть «Реал» (2:0) в Лиге чемпионов.

«Мы прекрасно знали, что «Реал» будет играть на победу, — цитирует португальца официальный сайт УЕФА. — Если бы мы проиграли, тогда было бы очень сложно. Вначале мы пытались блокировать фланги и контролировать «воздух» при возможных подачах с флангов и, к счастью, все прошло хорошо».

Голы в составе украинского клуба забивали Дентинью и Манор Соломон.