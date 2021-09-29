Капитан «Шерифа» Кастаньеда: «Мы ехали в Мадрид за победой»

Нападающий «Шерифа», капитан команды Франк Кастаньеда прокомментировал победу над «Реалом» (2:1) в Лиге чемпионов.

«Выиграть здесь — это мечта, ставшая реальностью, — цитирует колумбийца официальный сайт УЕФА. — Мы счастливы и сейчас наслаждаемся этим ощущением. Мы были полны уверенности в том, что мы делаем, и теперь видим результат этого.

Мы ехали сюда за победой. Не приехали просто отбывать номер, ведь мы знаем себе цену. К счастью, «Реал» своими моментами не воспользовался. В отличие от нас самих. Победный гол — это что-то не из этой вселенной. О таком можно только мечтать. Я лично поблагодарил Тилля после игры".

19 октября команда проведет следующий матч в ЛЧ против «Интера». «Шериф» лидирует в своей группе с шестью очками.