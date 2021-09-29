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«Шериф» продлил серию без поражений в еврокубках до 11 матчей

01:18

«Шериф» обыграл «Реал» (2:1) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов. Молдавский клуб впервые играет в основном турнире ЛЧ.

«Шериф» не проигрывает в еврокубках на протяжении последних 11 матчей (восемь побед и три ничьи), включая десять матчей в этом сезоне. Для клуба это лучшая серия в истории.

Единственный мяч у «Реала» с пенальти забил Карим Бензема. У гостей отличились Джасур Яхшибоев и Себастьен Тилль.

19 октября команда проведет следующий матч в ЛЧ против «Интера».

Реал — Шериф

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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