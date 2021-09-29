«Шериф» продлил серию без поражений в еврокубках до 11 матчей
01:18
«Шериф» обыграл «Реал» (2:1) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов. Молдавский клуб впервые играет в основном турнире ЛЧ.
«Шериф» не проигрывает в еврокубках на протяжении последних 11 матчей (восемь побед и три ничьи), включая десять матчей в этом сезоне. Для клуба это лучшая серия в истории.
Единственный мяч у «Реала» с пенальти забил Карим Бензема. У гостей отличились Джасур Яхшибоев и Себастьен Тилль.
19 октября команда проведет следующий матч в ЛЧ против «Интера».
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