Канте получил повреждение в матче с «Ювентусом»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте не доиграл матч Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:0). Француз был заменен на 37-й минуте встречи на Рубена Лофтуса-Чика.

По информации Eurosport, Канте получил легкое растяжение. В среду игрок пройдет медицинское обследование.

«Я смогу рассказать вам больше завтра. Н'Голо играл фантастически до своей замены», — отметил главный тренер «Челси» Томас Тухель.