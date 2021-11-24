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Канте получил повреждение в матче с «Ювентусом»

04:28
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Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте не доиграл матч Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:0). Француз был заменен на 37-й минуте встречи на Рубена Лофтуса-Чика.

По информации Eurosport, Канте получил легкое растяжение. В среду игрок пройдет медицинское обследование.

«Я смогу рассказать вам больше завтра. Н'Голо играл фантастически до своей замены», — отметил главный тренер «Челси» Томас Тухель.

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Евгений Козинов все материалы автора

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