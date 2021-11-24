Рикс подвел итоги выступления «Мальме» в Лиге чемпионов
04:21
Полузащитник «Мальме» Серен Рикс после ничьей с «Зенитом» (1:1) в Лиге чемпионов подвели итоги выступления команды в еврокубке.
«Мы добились неплохого прогресса к паре последних игр с «Челси» и «Зенитом». Показали себя в Европе и теперь можем перенести набранный опыт на матчи внутреннего первенства», — цитирует пресс-служба УЕФА Рикса.
«Мальме» набрал первые очки на групповой стадии. Однако по личным встречам шведская команда не сможет обойти «Зенит» и останется на четвертом месте в группе.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032735--malmo-vs-zenit/
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