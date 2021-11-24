Рикс подвел итоги выступления «Мальме» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Мальме» Серен Рикс после ничьей с «Зенитом» (1:1) в Лиге чемпионов подвели итоги выступления команды в еврокубке.

«Мы добились неплохого прогресса к паре последних игр с «Челси» и «Зенитом». Показали себя в Европе и теперь можем перенести набранный опыт на матчи внутреннего первенства», — цитирует пресс-служба УЕФА Рикса.

«Мальме» набрал первые очки на групповой стадии. Однако по личным встречам шведская команда не сможет обойти «Зенит» и останется на четвертом месте в группе.