Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Рикс подвел итоги выступления «Мальме» в Лиге чемпионов

04:21
Теги:

Полузащитник «Мальме» Серен Рикс после ничьей с «Зенитом» (1:1) в Лиге чемпионов подвели итоги выступления команды в еврокубке.

«Мы добились неплохого прогресса к паре последних игр с «Челси» и «Зенитом». Показали себя в Европе и теперь можем перенести набранный опыт на матчи внутреннего первенства», — цитирует пресс-служба УЕФА Рикса.

«Мальме» набрал первые очки на групповой стадии. Однако по личным встречам шведская команда не сможет обойти «Зенит» и останется на четвертом месте в группе.

Мальме — Зенит

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032735--malmo-vs-zenit/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Шоколад: польза и вред
В бундестаге раскритиковали санкции США против «Северного потока — 2»
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры