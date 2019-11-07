Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу поблагодарил защитника Кайла Уокера, которому пришлось сыграть в воротах в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Аталанты» (1:1).

— Играть в воротах — не моя специальность, — приводит Football Italia слова Канселу. — Кайл продемонстрировал отличное отношение к ситуации, он действительно сделал все возможное для команды. Это был трудный момент, нам нужен был кто-то, чтобы сыграть в воротах, и Кайл справился с этим очень хорошо.

Мы заслужили эту победу. «Манчестер Сити» является лидером группы, у нас осталось две игры, в которых мы постараемся сделать все возможное для победы.

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Аталантой» со счетом 1:1. В первом тайме из-за травмы поле покинул вратарь хозяев Эдерсон, а на 81-й минуте заменивший его Клаудио Браво получил красную карточку. Место в воротах занял защитник Уокер, который отразил несколько ударов.

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