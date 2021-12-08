«Англичане не выпустили сильнейших игроков». Петржела объяснил ничью «Зенита» с «Челси»

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» отреагировал на ничью в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (3:3).

«Радуюсь за «Зенит». Забили три гола «Челси», одной из самых сильных команд английского чемпионата, это супер. Отличный результат для «Зенита». Надо сказать, что «Челси» не выпустил самых сильных игроков. Почему «Зенит» так заиграл только в последнем матче? Потому что это последний матч, «Челси» уже вышел в плей-офф ЛЧ. Они не выступали сегодня так же сильно, как по ходу групповой стадии. Супер-результат, красивый результат для «Зенита», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

По итогам группового этапа ЛЧ «Зенит» (5 очков) занял третье место в группе H и вышел в плей-офф Лиги Европы. «Челси» (13 очков) и второе место.