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«Англичане не выпустили сильнейших игроков». Петржела объяснил ничью «Зенита» с «Челси»

Петржела объяснил, почему «Зенит» сыграл вничью с «Челси» в Лиге чемпионов
23:04
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Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» отреагировал на ничью в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (3:3).

«Радуюсь за «Зенит». Забили три гола «Челси», одной из самых сильных команд английского чемпионата, это супер. Отличный результат для «Зенита». Надо сказать, что «Челси» не выпустил самых сильных игроков. Почему «Зенит» так заиграл только в последнем матче? Потому что это последний матч, «Челси» уже вышел в плей-офф ЛЧ. Они не выступали сегодня так же сильно, как по ходу групповой стадии. Супер-результат, красивый результат для «Зенита», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

По итогам группового этапа ЛЧ «Зенит» (5 очков) занял третье место в группе H и вышел в плей-офф Лиги Европы. «Челси» (13 очков) и второе место.

Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:3
Челси
Голы
Вернер, 2 (0:1), Клаудиньо, 38 (1:1), Азмун, 42 (2:1), Лукаку, 62 (2:2), Вернер, 85 (2:3), Оздоев, 90+4 (3:3)
Зенит
Кержаков Дуглас Сантос Ловрен Караваев Ракицкий (Круговой, 66 ) Барриос Вендел (Мостовой, 52 ) Клаудиньо Кузяев (Оздоев, 80 ) Азмун (Ерохин, 79 ) Малком (Дзюба, 79 )
Челси
Аррисабалага Кристенсен Джеймс Аспиликуэта Сарр Сауль (Алонсо, 76) Баркли (Зиеш, 65) Маунт Лукаку (Хаверц, 75) Вернер Хадсон-Одои (Пулишич, 65)
Предупреждения
Ловрен 60  -  Хадсон-Одои 37
Судьи
Гезюбюйюк Зайлен Балдер
ВАР
Камфайс Руперти

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры