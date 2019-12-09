Как с зимой справляется Неймар. Или не Неймар

Нападающий «ПСЖ» Неймар вышел на разминку перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Галатасарая» изрядно утеплившись. Сейчас в Париже температура порядка 7 градусов тепла.

Матч «ПСЖ» — «Галатасарай» состоится 11 декабря, начало — в 23.00 по московскому времени.