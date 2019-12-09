Как с зимой справляется Неймар. Или не Неймар
9 декабря 2019, 23:54
Нападающий «ПСЖ» Неймар вышел на разминку перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Галатасарая» изрядно утеплившись. Сейчас в Париже температура порядка 7 градусов тепла.
Матч «ПСЖ» — «Галатасарай» состоится 11 декабря, начало — в 23.00 по московскому времени.
Neymar is really feeling that winter weather ?— ESPN FC (@ESPNFC) December 9, 2019
(via @PSG_English) pic.twitter.com/oW4cvyd62r
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
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