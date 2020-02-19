Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» выразил сожаление из-за многочисленных травм игроков.

— Нам противостоит очень атакующая команда, они не зря являются самым результативным клубом серии А и Европы в целом, — цитирует Селадеса официальный сайт УЕФА. — «Аталанта» проводит блестящий сезон. Эта команда обожает идти вперед. У нас много кадровых проблем, но мы постараемся справиться теми силами, которые у нас есть. К сожалению, нас преследует эпидемия травм. Невероятно жалко, что не все ребята могут принять участие в матче и получить от него удовольствие. С другой стороны, у остальных футболистов есть отличная возможность проявить себя. Нужно просто адаптироваться в имеющихся условиях.

Матч «Аталанта» — «Валенсия» начнется в 23.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.