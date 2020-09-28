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Итальянский арбитр Орсато назначен на ответный матч отбора Лиги чемпионов ПАОК — «Краснодар»

12:15
Даниэле Орсато. Фото Reuters
Даниэле Орсато. Фото Reuters
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Итальянский арбитр Даниэле Орсато и его бригада будут работать на ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК — «Краснодар», сообщает пресс-служба УЕФА.

Ассистенты арбитра — Алессандро Джаллатини и Фабьяно Прети. Четвертый судья — Даниэле Довери. ВАР — Гуида, а помогать ему будет Филиппо Мели.

В первой встрече «быки» одержали победу над греческой командой со счетом 2:1. Ответная игра пройдет 30 сентября в Салониках (Греция).

Напомним, что Орсато работал на финале ЛЧ прошлого сезона «ПСЖ» — «Бавария» (0:1).

ПАОК — Краснодар

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