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15 февраля, 13:04

Захарян не впечатлил СМИ игрой с «ПСЖ»: «Выглядел неубедительно»

Итальянские СМИ оценили игру Захаряна в матче ЛЧ против «ПСЖ»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Арсен Захарян в матче против «ПСЖ».
Фото Global Look Press

В среду в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» победил дома «Реал Сосьедад» (2:0). Российский полузащитник гостей Арсен Захарян вышел на замену на 66-й минуте.

Итальянские спортивные СМИ, выставляющие оценки всем участникам главного клубного турнира Европы, не обошли стороной и экс-динамовца.

La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport поставили нашему легионеру по 6,0 и не стали комментировать его действия. А вот издание Tuttosport сопроводило баллы 5,5 короткой записью: «Выглядел неубедительно».

20-летний россиянин перешел в «Сосьедад» летом 2023 года. Всего за испанский клуб он провел 26 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

&laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал Сосьедад&raquo; (2:0). Килиан Мбаппе и&nbsp;Брэдли Барколя празднуют гол. Мбаппе и Барколя открыли «ПСЖ» дорогу в четвертьфинал Лиги чемпионов. Захарян ничем не запомнился

Арсен Захарян
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал Сосьедад
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