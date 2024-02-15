Захарян не впечатлил СМИ игрой с «ПСЖ»: «Выглядел неубедительно»

Итальянские СМИ оценили игру Захаряна в матче ЛЧ против «ПСЖ»

В среду в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» победил дома «Реал Сосьедад» (2:0). Российский полузащитник гостей Арсен Захарян вышел на замену на 66-й минуте.

Итальянские спортивные СМИ, выставляющие оценки всем участникам главного клубного турнира Европы, не обошли стороной и экс-динамовца.

La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport поставили нашему легионеру по 6,0 и не стали комментировать его действия. А вот издание Tuttosport сопроводило баллы 5,5 короткой записью: «Выглядел неубедительно».

20-летний россиянин перешел в «Сосьедад» летом 2023 года. Всего за испанский клуб он провел 26 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.