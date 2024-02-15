«Бавария» впервые за 13 лет проиграла в еврокубках итальянскому клубу

«Бавария» впервые за 13 лет потерпела поражения от итальянского клуба в еврокубках, сообщает Opta Sports.

14 февраля мюнхенцы на выезде уступили «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. До этого «Бавария» в последний раз проигрывала итальянскому клубу в 2011 году — тогда немецкая команда на той же стадии потерпела поражение от «Интера» (2:3) в Лиге чемпионов.

Ответный матч между «Баварией» и «Лацио» пройдет в Мюнхене 5 марта.