Булыкин надеется, что тренер «Реал Сосьедад» оценил игру Захаряна в матче с «ПСЖ»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Самое главное для Арсена, что он принял участие в матче плей-офф Лиги чемпионов, почувствовал этот вкус и приобрел еще большую мотивацию для себя. Надеюсь, что тренер «Реал Сосьедад» вчера оценил полезные действия Захаряна и будет использовать его как можно чаще», — цитирует Булыкина RT.

Также он ответил на вопрос, сохраняет ли еще испанская команда шансы на выход в следующую стадию плей-офф турнира.

«Думаю, шансов для этого у «Реал Сосьедад» очень мало, но в то же время в футболе бывали различные случаи и никогда не стоит сдаваться раньше времени», — добавил специалист.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» дома обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:0. Ответная игра состоится 5 марта в Сан-Себастьяне.