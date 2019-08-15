Стали известны подробности срыва трансляции ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» (2:3). Как сообщает «Бизнес Online», изначально кубанский клуб планировал показ матча на платформе Okko и предложил им выкупить права на показ за 7 тысяч евро, плюс столько же нужно было вложить в производство.

Тем не менее, от предложения Okko отказался, поскольку не до конца разобрался с трансляцией чемпионата Англии.

В результате «Краснодар» бесплатно передал права «Матч ТВ» для трансляции на территории России, а международные права уже продавал. Таким образом, «Порту» для показа первой игры, состоявшейся в «Краснодаре», пришлось платить. Трансляцию ответного матча португальцы также захотели продать и сразу выставили ценник в 50 тысяч евро.

«Матч ТВ» сперва согласился на эти условия, к тому же часть расходов компенсировал «Краснодар». Однако главный продюсер канала Наталья Билан не согласовала данную сумму, посчитав ее завышенной. Она выставила ценник в 15 тысяч евро.

В руководстве «Матч ТВ» рассчитывали, что «Порту» пойдет на уступки, чтобы хоть что-то заработать, но в клубе были непреклонны.

Руководители «Порту» заявили, что «Матч ТВ» обязался заплатить не позднее, чем за полтора часа до начала игры, но деньги в итоге не перевел, из-за чего и был лишен сигнала.

В результате матч не транслировался по российскому ТВ, за исключением последних 10 минут. Оператор «Матч ТВ» встал за воротами и снимал все с одной камеры. В руководстве «Порту» возмутились нарушением авторских прав и могут потребовать компенсации.

По данным «Бизнес Online», подписанных договоров у «Порту» с «Матч ТВ» не было, хотя креативный директор канала Гавриил Гордеев заявлял обратное.