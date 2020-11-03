Источник: Матч «Барселона» — «Динамо» не будет перенесен из-за коронавируса
20:11
Все игроки киевского «Динамо», вылетевшие на матч Лиги чемпионов сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщает Tribuna.com. Это означает, что игра не будет перенесена.
Ранее сообщалось, что матч может быть перенесен из-за положительных тестов на COVID-19 в украинской команде. Такой вариант был возможен, если бы у кого-то из игроков зафиксировали коронавирус уже в Барселоне.
Матч «Барселона» — «Динамо» состоится 4 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ua.tribuna.com/football/1090639108-vse-novye-testy-dinamo-na-covid-19-negativnye-match-s-barselonoj-sosto.html
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