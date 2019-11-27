Испанские СМИ: «Зенит» сделал гигантский шаг к плей-офф ЛЧ»

«Зенит» дома одержал победу над «Лионом» (2:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов. Испанская ежедневная спортивная газета Sport отреагировала на результат встречи, которая прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

В составе "Зенита" отличились форвард Артем Дзюба и полузащитник Магомед Оздоев.

«Зенит» сделал гигантский шаг к плей-офф ЛЧ», — написано в заголовке обзора матча сине-бело-голубых с «Лионом».

Команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице группы G с 7 очками. «Лион» — третья строчка и 7 очков. В следующем туре группового турнира ЛЧ «Зенит» 10 декабря сыграет в Лиссабоне с «Бенфикой». «Лион» у себя дома встретится с «Лейпцигом».

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей