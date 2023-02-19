Иштван Ковач назначен главным арбитром первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал»

Румынский судья Иштван Ковач назначен главным арбитром первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал».

Ассистентами Ковача будут его соотечественники Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене, резервный судья — еще один румын Хорациу Фесник. ВАР — итальянец Массимилиано Иррати, его помощником будет другой арбитр из Италии Марко Гуида.

Матч «Ливерпуль» — «Реал» состоится 21 февраля, начало — в 23.00 (мск). Ответная встреча пройдет 15 марта.