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Сегодня, 14:44

Иштван Ковач назначен главным арбитром первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Румынский судья Иштван Ковач назначен главным арбитром первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал».

Ассистентами Ковача будут его соотечественники Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене, резервный судья — еще один румын Хорациу Фесник. ВАР — итальянец Массимилиано Иррати, его помощником будет другой арбитр из Италии Марко Гуида.

Матч «Ливерпуль» — «Реал» состоится 21 февраля, начало — в 23.00 (мск). Ответная встреча пройдет 15 марта.

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