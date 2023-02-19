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Сегодня, 13:55

Глава «ПСЖ» недоволен игрой против «Баварии» в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
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Руководство «ПСЖ» недовольно тем, как команда провела матч против мюнхенской «Баварии» (1:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Lequipe.

По данным источника, президенту парижского клуба Нассеру Аль-Хелаифи не понравился стиль игры команды. В «ПСЖ» считают, что команда не смогла себя проявить в атакующих действиях.

В первом поединке 1/8 финала ЛЧ «ПСЖ» минимально проиграл «Баварии» (0:1) у себя дома.

Ответный поединок между «Баварией» и «ПСЖ» состоится в Мюнхене 8 марта.

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