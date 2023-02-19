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Le Parisien: Неймар пропустит ответный матч «ПСЖ» против «Баварии» в Лиге чемпионов

Иван Шитик
Корреспондент
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Травма Неймара.
Фото Reuters

Нападающий Неймар пропустит ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией», сообщает Le Parisien.

Бразилец получил травмы голеностопа в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (4:3).

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подтвердил, что у форварда предварительно диагностировано растяжение связок правой лодыжки.

26 февраля «ПСЖ» в гостях сыграет с «Марселем», ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде с «Баварией» — 8 марта.

Неймар Сантос
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