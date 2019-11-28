«Интер» вырвал победу у «Славии», Лукаку забил

«Славия» дома проиграла «Интеру» (1:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов. Встреча прошла в Праге.

На 19-й минуте матча счет открыл форвард итальянской команды Лаутаро Мартинес. Спустя 18 минут полузащитник «Славии» Томаш Соучек отличился с пенальти. На 81-й минуте нападающий миланского клуба Ромелу Лукаку вывел гостей вперед. Спустя 8 минут дубль оформил Мартинес.

«Интер» с 7 очками занимает второе место в турнирной таблице группы F. «Славия» — 4-я строчка и два балла.

Лига чемпионов

Группа F

«Славия Пр» (Чехия) — «Интер» (Италия) — 1:3 (1:1)

Голы: Мартинес, 19 (0:1). Соучек, 37 — с пенальти (1:1). Лукаку, 81 (1:2). Мартинес, 88 (1:3).

«Славия Пр» (Чехия): Коларж, Кудела, Фридрих (Такацс, 84), Цоуфал, Боржил, Хушбауэр (Зелены, 70), Станчу (Траоре, 58), Масопуст, Соучек, Шевчик, Олайинка.

«Интер» (Италия): Ханданович, Годин, де Фрай, Бираги (Лазаро, 77), Шкриньяр, Валеро (Гальярдини, 77), Брозович, Весино (Эспозито, 80), Кандрева, Лукаку, Мартинес.

Предупреждения: Весино, 12. Мартинес, 24. Кудела, 52.

Судья: Марчиняк (Польша).

27 ноября. Прага. Стадион «Синобо».

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