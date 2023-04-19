Индзаги: «Это будет сложный матч, и «Интер» должен показать все, на что способен»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Мы знаем, насколько хороши соперники. Это будет сложный матч, и мы должны показать все, на что способны. Нам нужно работать очень сплоченно, если хотим победить. Нам противостоит прекрасная команда, которая, как и мы, в последнее время не показывает в своей лиге тех результатов, которых заслуживает.

Нашей целью было попадание в четвертьфинал. Теперь мы здесь, у нас есть шанс пробиться в четверку лучших. Мы играли против очень сильных команд. Как нападающий я всегда переживал, когда у меня не было моментов. А мои парни создают возможности, им просто нужно сохранять спокойствие и ждать верного момента», – цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

Ответный матч между «Интером» и «Бенфикой» состоится 19 апреля в Милане. Начало встречи – в 22.00 по московскому времени. В первом матче миланская команда одержала победу (2:0).