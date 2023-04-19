Калабрия: «Игроки «Милана» бились друг за друга, жертвовали собой»

Капитан «Милана» Давиде Калабрия прокомментировал ничью с «Наполи» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я очень горжусь этой командой. Мы бились друг за друга, жертвовали собой. Когда так играешь, то нет ничего странного в том, что выигрываешь. Даже у таких сильных команд, как «Наполи», — цитирует пресс-служба УЕФА Калабрию.

Миланская команда вышла в полуфинал, так как в первой встрече выиграла со счетом 1:0. Следующим соперником «россонери» станет победитель пары «Бенфика» — «Интер».