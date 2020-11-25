Индзаги: «Лацио» воспользовался по максимуму шансами в матче с «Зенитом»
05:57
Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги после победы над «Зенитом» в Лиге чемпионов (3:1) отметил, что команда по максимум воспользовалась своими моментами.
— Я говорил игрокам, что сегодня у них есть все шансы, и они ими воспользовались по максимуму, — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги. — Нам предстоит добрать еще одно очко, но я очень доволен тем, чего мы уже успели достичь. Иммобиле? Это очень важный для нас игрок.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029433--lazio-vs-zenit/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур
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