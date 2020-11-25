Индзаги: «Лацио» воспользовался по максимуму шансами в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги после победы над «Зенитом» в Лиге чемпионов (3:1) отметил, что команда по максимум воспользовалась своими моментами.

— Я говорил игрокам, что сегодня у них есть все шансы, и они ими воспользовались по максимуму, — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги. — Нам предстоит добрать еще одно очко, но я очень доволен тем, чего мы уже успели достичь. Иммобиле? Это очень важный для нас игрок.