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Индзаги: «Лацио» воспользовался по максимуму шансами в матче с «Зенитом»

05:57
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Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги после победы над «Зенитом» в Лиге чемпионов (3:1) отметил, что команда по максимум воспользовалась своими моментами.

— Я говорил игрокам, что сегодня у них есть все шансы, и они ими воспользовались по максимуму, — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги. — Нам предстоит добрать еще одно очко, но я очень доволен тем, чего мы уже успели достичь. Иммобиле? Это очень важный для нас игрок.

Лацио — Зенит

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029433--lazio-vs-zenit/

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