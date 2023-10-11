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Сегодня, 10:00

Сутормин — о Лиге чемпионов: «В прошлом сезоне, наверное, мы бы вышли из группы»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Алексей Сутормин и Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» ответил на вопрос об изменении мотивации из-за отсутствия еврокубков.

— Мотивация становиться чемпионами изменилась из-за отсутствия еврокубков?

— Нет. Ты же изначально хочешь занять первое место, а уже оно дает право сыграть в Лиге чемпионов.

— На что бы сейчас претендовал «Зенит», если бы играл в групповом этапе Лиги чемпионов?

— Тяжело сказать, как это было бы сейчас. Но в прошлом сезоне, наверное, мы бы выходили из группы. Был и Малком, например. Думаю, мы могли бы что-то показать на европейском уровне.

Алексей Сутормин. «ЦСКА был для меня хорошим вариантом, но нисколько не жалею, что остался в «Зените». Интервью Сутормина

Российские команды отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Алексей Сутормин
Лига чемпионов УЕФА
ФК Зенит
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