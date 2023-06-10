Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 11:59

Гюндоган — о финале ЛЧ: «Нужно просто попытаться насладиться этим в полной мере и постоянно напоминать себе»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от матча финала Лиги чемпионов против «Интера».

«Конечно, я предвкушаю этот матч. В противном случае я бы не играл в футбол. В таких финалах всегда важно больше желать победы, чем бояться проиграть. В конце концов, это не вылет в низшую лигу — это главный финал в мировом клубном футболе! Нужно просто попытаться насладиться этим в полной мере и постоянно напоминать себе, через что вы прошли для того, чтобы получить такую привилегию, играть там. Если бы мне в 18 лет сказали, что я сыграю в трех финалах Лиги чемпионов, я бы посчитал этого человека душевнобольным. Вот почему я не думаю о негативных сценариях», — приводит слова Гюндогана Sport1.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» состоится сегодня, 10 июня, начало — в 22:00 мск.

Илкай Гюндоган
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича
Месси выбрал США из-за семьи. Показываем, как они любят друг друга
ВС РФ на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ
Глава Крыма оценил ход спецоперации по защите Донбасса
WP сообщила об угрозе Саудовской Аравии США после слов Байдена о нефти
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал-2023: «Манчестер Сити» — «Интер»
Мостовой о финале ЛЧ между «Интером» и «Ман Сити»: «Хочу серию пенальти. Это будет фантастика»
Президент «Интера»: «Мы выйдем на матч с «Сити» с присущим нам мужеством и постараемся сделать все возможное»
Кркич: «Если «Интеру» удастся не пропустить в первом тайме, финал Лиги чемпионов может получиться интересным»
Гендиректор «Интера» Маротта — о финале ЛЧ: «Не думаю, что всегда побеждает тот, кто больше тратит»
Кака: «Манчестер Сити» — фаворит Лиги чемпионов, но мы увидим красивую игру»
Семин предположил, за счет чего «Интер» может обыграть «Манчестер Сити» в финале ЛЧ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кркич: «Если «Интеру» удастся не пропустить в первом тайме, финал Лиги чемпионов может получиться интересным»

«Манчестер Сити» — «Интер»: где смотреть прямую трансляцию финала Лиги чемпионов
Новости
RSS RSS
Все новости