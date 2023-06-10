«Манчестер Сити» — «Интер»: где смотреть прямую трансляцию финала Лиги чемпионов

В субботу, 10 июня, в Стамбуле состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Интер». Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

В полуфинале ЛЧ «Манчестер Сити» победил «Реал» (5:1 по сумме двух матчей), «Интер» победил «Милан» (3:0 по сумме двух матчей).

В последний раз «Интер» выходил в финал Лиги чемпионов в 2010 году, когда выиграл «Баварию» со счетом 2:0. «Сити» в финале никогда не играл.

Следить за матчем «Манчестер Сити» — «Интер» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» по этой ссылке и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.