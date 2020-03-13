Иличич выбран лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Игрок оформил покер в матче с «Валенсией»

Нападающий «Аталанты» Йосип Иличич признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Валенсии» (4:3, общий счет — 8:4) словенец оформил покер.

На награду также претендовали вратарь «Атлетико» Ян Облак, защитник «ПСЖ» Хуан Бернат и полузащитник «Лейпцига» Марсель Забитцер.