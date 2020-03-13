Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Иличич выбран лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Игрок оформил покер в матче с «Валенсией»

15:13

Нападающий «Аталанты» Йосип Иличич признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Валенсии» (4:3, общий счет — 8:4) словенец оформил покер.

На награду также претендовали вратарь «Атлетико» Ян Облак, защитник «ПСЖ» Хуан Бернат и полузащитник «Лейпцига» Марсель Забитцер.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




Прямой эфир
Прямой эфир