Иличич выбран лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Игрок оформил покер в матче с «Валенсией»
15:13
Нападающий «Аталанты» Йосип Иличич признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Валенсии» (4:3, общий счет — 8:4) словенец оформил покер.
На награду также претендовали вратарь «Атлетико» Ян Облак, защитник «ПСЖ» Хуан Бернат и полузащитник «Лейпцига» Марсель Забитцер.
? Four-goal Atalanta hero Josip Ili?i? scoops the prize ????????#UCLPOTW | @FTBSantander pic.twitter.com/bmoPic36mH— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 13, 2020
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала