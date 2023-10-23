Икарди может пропустить матч «Галатасарая» с «Баварией» в Лиге чемпионов из-за травмы

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди пропустит матч группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии», сообщает Goal Turkiye.

По данным источника, футболист не сыграет из-за травмы, полученной во вчерашней встрече с «Бешикташем» в чемпионате Турции.

На счету аргентинца 10 голов и результативная передача в 9 матчах нынешнего сезона чемпионата Турции.

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Галатасараем» и «Баварией» состоится завтра, 24 октября. Начало — в 19.45 мск.