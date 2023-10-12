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Сегодня, 19:40

Как взломали соцсети тен Хага? Лучшие шутки про европейский футбол

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Футбольный тренер Эрик тен Хаг.
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Завершился первый тур спецпроекта «СЭ» и PARI «Лига плохих чемпионов». Участникам предлагалось попробовать креативно ответить на три вопроса, связанных с персонажами из европейского футбола. Из нескольких тысяч вариантов, которые прислали пользователи, мы выбрали топ-3 для каждой шутки. Их вы можете увидеть ниже вместе с ответом от «СЭ» и PARI.

Второй тур проекта стартует 20 октября — вас ждут новые вопросы и новые шутки. Не пропустите!

Спецпроект «Лига плохих чемпионов»

Футбол
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