На 32-й минуте матча 4-го тура Лиги чемпионов «Краснодар» — «Севилья» арбитр Марко Гвида не назначил пенальти в ворота «быков», посчитав, что вернувшийся в свою штрафную площадь Маркус Берг не сыграл рукой. Видеоассистенты Марко Ди Белло и Маурицио Мариани не стали вмешиваться в действия судьи.

Предположу, что Гвида или его видеопомощники, осуществившие проверку, исходили из того, что Берг сначала сыграл (именно сыграл) в мяч ногой, а уже затем произошел контакт мяча с левой рукой нападающего. (Александр Бобров)