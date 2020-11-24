Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Играл ли Берг рукой, и почему не назначен пенальти? Разбираем момент матча «Краснодар» — «Севилья»

22:09
24 ноября. «Краснодар» — «Севилья». Эпизод с участием Маркуса Берга. 24 ноября. «Краснодар» — «Севилья». Эпизод с участием Маркуса Берга.
24 ноября. «Краснодар» — «Севилья». Эпизод с участием Маркуса Берга.
Теги:

На 32-й минуте матча 4-го тура Лиги чемпионов «Краснодар» — «Севилья» арбитр Марко Гвида не назначил пенальти в ворота «быков», посчитав, что вернувшийся в свою штрафную площадь Маркус Берг не сыграл рукой. Видеоассистенты Марко Ди Белло и Маурицио Мариани не стали вмешиваться в действия судьи.

Предположу, что Гвида или его видеопомощники, осуществившие проверку, исходили из того, что Берг сначала сыграл (именно сыграл) в мяч ногой, а уже затем произошел контакт мяча с левой рукой нападающего. (Александр Бобров)

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир