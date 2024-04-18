Гвардиола: «В футболе главное — забивать»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Реала» (1:1, пен. — 3:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я бы предпочел победу, но поздравляю «Реал». Мы сделали все что могли, сыграли исключительно во всех аспектах. К сожалению, победить не удалось. В футболе главное — забивать. Они преуспели в этом лучше нас в серии пенальти. Они в полуфинале, мы — нет. Все решили мелочи. Иногда выигрываешь по пенальти, иногда — нет», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

«Реал» по сумме двух матчей одержала победу и вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Баварией», переигравшей в среду «Арсенал» (1:0).