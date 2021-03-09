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Хордан оценил шансы «Севильи» пройти «Боруссию»

06:47
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Полузащитник «Севильи» Хоан Хордан поделился ожиданиями от матча с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я очень верю в своих партнеров и не сомневаюсь, что это будет великолепный матч, — цитирует Хордана официальный сайт УЕФА 8 марта. — У нас прекрасная возможность. Мы знаем, что, если будем играть в стиле «Севильи», обязательно доставим сопернику проблемы. Мы постараемся решить задачу».

Матч «Боруссия» — «Севилья» начнется в 23.00 по московскому времени. В первом матче немецкий клуб победил 3:2.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029478--dortmund-vs-sevilla/

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