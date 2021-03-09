Лопетеги считает «Боруссию» великолепной командой
Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы приехали сюда с большим желанием и энтузиазмом, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 8 марта. — Намерены побороться изо всех сил. Понимаем, что впереди матч, от которого очень многого ждут.
При таком напряженном расписании все пролетает очень быстро. Важно, как ты справляешься с этими испытаниями. Это сложный, но интересный вызов.
Нам противостоит дортмундская «Боруссия» — великолепная команда с очень хорошими игроками. Среди них Холанн — нападающий мирового класса".
Матч «Боруссия» — «Севилья» начнется в 23.00 по московскому времени. В первом матче немецкий клуб победил 3:2.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029478--dortmund-vs-sevilla/
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