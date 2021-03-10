Холанн: «Сейчас я очень устал, но главное, что «Боруссия» прошла в четвертьфинал»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи» (2:2). Форвард оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи. Второй мяч он забил с пенальти, который вынужден был перебивать из-за того, что голкипер «Севильи» Буну в первый раз вышел далеко из ворот.

«Это была тяжелая игра. Сейчас я очень устал, но главное, что мы прошли в следующий раунд, — цитирует официальный сайт УЕФА Холанна. — Мы знали, что они собираются активно атаковать, но когда мы забили, им нужно было забивать трижды. Вести 1:0 к перерыву было хорошим результатом.

Мне не удалось в первый раз забить пенальти, но если бы голкипер оставался на линии, я бы забил, как и во второй раз. Я немного нервничал, но знал, что будет здорово забить второй".

«Боруссия» в первой встрече выиграла 3:2 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.