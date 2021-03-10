Холанн стал лучшим норвежским бомбардиром Лиги чемпионов, обойдя Сульшера и Карью

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов из Норвегии. Форвард оформил дубль в ответном матче 1/8 финала против «Севильи» (2:2). На его счету стало 20 мячей.

Холанну для достижения этой отметки понадобилось всего 14 матчей. Благодаря сегодняшнему дублю он обошел и Джона Карью (18 голов), и Уле Гуннара Сульшера (19 голов). Последнему для достижения этой отметки понадобилось на 63 игры больше, чем Холанну (77 против 14).

«Боруссия» стала первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов (первый матч — 3:2).