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Холанн стал лучшим норвежским бомбардиром Лиги чемпионов, обойдя Сульшера и Карью

01:22
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов из Норвегии. Форвард оформил дубль в ответном матче 1/8 финала против «Севильи» (2:2). На его счету стало 20 мячей.

Холанну для достижения этой отметки понадобилось всего 14 матчей. Благодаря сегодняшнему дублю он обошел и Джона Карью (18 голов), и Уле Гуннара Сульшера (19 голов). Последнему для достижения этой отметки понадобилось на 63 игры больше, чем Холанну (77 против 14).

«Боруссия» стала первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов (первый матч — 3:2).

Боруссия Д — Севилья

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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